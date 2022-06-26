Kitap Okuma Yarışması’nın kazananları ödüllerini Boğaz’da aldı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen “Okumak Güzeldir” kitap okuma yarışmasının ödül töreni dün akşam gerçekleşti. Dereceye girenler ödüllerini düzenlenen boğaz turunda aldı.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek, Türk Dili ve Edebiyatı’nın seçkin eserlerine ilgiyi artırmak amacıyla bu yıl 3’üncüsü düzenlenen kitap okuma yarışmasının kazananları ödüllerini aldı. Bu yıl İstiklal Harbi Zaferi’nin 100. yılına özel olarak gerçekleştirilen, Toplam 27 bin 534 kişinin başvuruda bulunduğu yarışmada dereceye girenlerin ödülleri boğazda düzenlenen tekne gezisinde verildi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yarışmada 1. olan Fatma Betül Uçar’a, 2. olan Bahar Tuğrul’a ve 3. olan Güzey Berkem Güven’e ödüllerini takdim etti.

Birinciye 7 bin 500 TL ve dizüstü bilgisayar ödülü

Bu yıl farklı olarak Eyüpsultan birincisine de fotoğraf makinası hediye edileceği açıklanmıştı. Eyüpsultan’ın birincisi, 43 doğruyla genel sıralamada 11. olan Asiye Şefika Sümeyye Kapusuz Karakaya oldu. Yarışmada 1. olan Fatma Betül Uçar’a 7 bin 500 TL ve dizüstü bilgisayar, 2. olan Bahar Tuğrul’a 5 bin TL ve tablet, 3.olan Güzey Berkem Güven’e 3 bin TL ve tablet, Eyüpsultan birincisi olan Asiye Şefika Sümeyye Kapusuz Karakaya’ya ise fotoğraf makinası hediye edildi. Yarışmada ayrıca dereceye giren ilk 25 kişi 1.000 TL kitap hediye çeki, dereceye giren ilk 100 Eyüpsultanlı yarışmacı çift kişilik boğaz turu, dereceye giren ilk 150 kitapsever ise Müze Kart kazandı.

“Katılımcıların memnuniyetini gördüm”

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken “Katılımcıların memnuniyetini gördüm masa masa dolaştım. Hiç buraya gelme ihtimali olmayan Ankara’dan bir öğrencimiz. Bir yarışma dolayısıyla buraya geldi ve birincilik ödülünü aldı. Gençlerin kitap okuma hassasiyetinin ne kadar arttığını, ya bunlar genç bunlardan bir şey olmaz cümleleri havalarda uçuşuyor ama böyle bir şey yok yani. Bakın bugün 30 binin üstünde yarışmacımız oldu bu sene. Geçen sene 54 bindi, pandemi de vardı o sene tabi. Hem kitaplarla buluşturmuş olduk hem istiklal harbini o dönemin büyük şahsiyetlerinden okudular. İnşallah seneye tekrar başka bir konsepte yarışmayla Türkiye’nin tamamını Eyüpsultan’da buluşturmuş oluruz” dedi.

“Hem kitaplar hem ödül çok iyi göründüğü için iyice hazırlandım”

Yarışmada 1. olan Fatma Betül Uçar “Geçen sene de katıldım ama çok iyi hazırlanamamıştım. Bu sene hem kitaplar hem ödül çok iyi göründüğü için iyice hazırlandım. Önce çıkmış sorulara baktım hangi noktalara odaklanılıyor diye. Kitapları o gözle okudum. İnce olanlar iki kere okudum. Mutluyum” dedi.