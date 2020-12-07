Kısıtlama sonrası İstanbul’da hareketlilik başladı

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Haftanın ilk iş gününde İstanbul’da hareketlilik başladı.

Ülkemizde etkisini göstermeye devam eden korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, haftanın ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için erkenden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.