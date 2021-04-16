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Kırklareli’nde 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması Kırklareli’nde saat 19.00 itibarıyla başladı.

Genel 16.04.2021, 20:55
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Kırklareli’nde 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması Kırklareli’nde saat 19.00 itibarıyla başladı.

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında Kırklareli’nde sokağa çıkma yasağı saat 19.00 itibarıyla başladı. Ülke genelinde korona virüsü vakaların en çok artan iller arasında 1. sırada yer alan Kırklareli’nin en işlek caddelerinden olan Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesi sokağa çıkma kısıtlamasına kısmen riayet edildiği gözlemlendi.

Güvenlik güçleri sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürürken, kısıtlama 19 Nisan Pazartesi saat 05.00’te sona erecek.
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