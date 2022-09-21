Kırklareli’de ‘39 Kart’ çilesi

Kırklareli’de Toplu Ulaşım Sistemi’nde kullanılan indirimli ’39 Kart’ başvurularının başlamasıyla birlikte öğrenciler, Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü önünde kart çıkarmak için kuyruk oluşturdu.

Kırklareli’de toplu taşıma araçlarında indirimli "39 Kart" işlemleri için Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne gelen öğrenciler, saatlerce uzun kuyruklarda bekleyişlerini sürdürdü. Öğrenciler, ’39 Kart’ için istenen fotoğraf, öğrenci belgesi, kimlik fotokopisi gibi belgelerini tamamladıktan sonra Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne gelerek kart başvurusu yapabiliyor.

"4 gündür buradayım”

4 gündür otobüs kartı almak için beklediğini söyleyen Berke Mertoğlu, “4 gündür buradayım otobüs kartı almak için. Üşengeçlik yaptığım için 4 gündür buradayım. Sıraya girip girip çıkıyorum. Sıra az kaldı ama bugün halledeceğiz. Belediye de ikram dağıtıyor, teşekkür ederiz” dedi.

2 gündür ’39 Kart’ almak için sıra beklediğini söyleyen Cenk Taçalan, “Uyuşukluğumdan kaynaklı 2 gündür sıradayım ve o yüzden de kart sırasına yetişemedim” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Kırklareli Belediyesi tarafından sıra bekleyen öğrencilere su, ayran gibi küçük ikramlarda bulunuldu.