Kırıkkale’de KPSS heyecanı başladı

Kırıkkale’de devlet memuru olmak isteyen adaylar için KPSS Ön Lisans Oturumu başladı.

Kırıkkale’de devlet memuru olmak isteyen ve üniversitelerin iki senelik bölümlerinden mezun olan adaylar, KPSS Ön Lisans Oturumuna girmek üzere sabah saatlerinde Diş Fakültesine geldi. Sınav merkezlerinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları ön planda tutuldu. Adaylar, sınava giriş belgesi ve nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları görevliler tarafından kontrol edilerek binalara alındı. Saat 10.00’dan itibaren ise sınav merkezlerinin kapıları kapatıldı. Adaylar, saat 10.15’den itibaren 130 dakika içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soruyu cevaplamak için ter dökecek.

Sınav stresinin olduğunu belirten Vedat Boran, mesai çıkışlarında KPSS’ye hazırlandığını söyledi. Kendini denemek için sınava girdiğini anlatan Melek Dönertaş ise, stresinin olmadığını ve rahat olduğunu belirterek, üniversite okuduğunu, atanma gibi bir durumu olmadığını, bir dahaki sınava hazırlanacağını aktardı.