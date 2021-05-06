banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Twitter'da yeni dönem başlıyor!
Twitter'da yeni dönem başlıyor!
Emniyet'ten kritik uyarı! Instagram'a dikkat!
Emniyet'ten kritik uyarı! Instagram'a dikkat!
Sağlık hizmetlerinde yüzde 20’ye varan zam
Sağlık hizmetlerinde yüzde 20’ye varan zam
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti değişiyor; işte yeni limit...
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti değişiyor; işte yeni limit...

Kırgızistan, çatışmaların çıktığı bölgeye özel statü verecek

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan ile çatışmaların yaşandığı sınırdaki Batken bölgesine yakında özel statü verileceğini açıkladı.

Genel 06.05.2021, 11:50
Kırgızistan, çatışmaların çıktığı bölgeye özel statü verecek

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan ile çatışmaların yaşandığı sınırdaki Batken bölgesine yakında özel statü verileceğini açıkladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 29-30 Nisan’da çatışmaların yaşandığı Tacikistan sınırında bulunan Batken bölgesini ziyaret etti.

Caparov ziyareti kapsamında çatışmalarda yakılan sınır köylerinden Maksat’ın sakinleriyle görüştü. Caparov burada yaptığı konuşmada, bugünden itibaren köyün imarı çalışmalarının başlatılacağını, yakılan evlerin erine 2 ayda modern evlerin yapılacağını belirtti.

Yakın zamanda Batken bölgesine özel statü verileceğini söyleyen Caparov, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin ailelerine 1 milyon som (11 bin 800 dolar) miktarında tazminat ödeneceğini, zarar gören girişimcilere de destek verileceğini dile getirdi.
Yorumlar (0)
21°
az bulutlu