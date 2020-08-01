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Kimsesiz çocuklar Kurban Bayramı’nda gönüllerince eğlendiler

SAKARYA’NIN SERDİVAN İLÇESİNDE BULUNAN SAKARYA ATLI SPOR KÖYÜ (SASK), YETİMHANEDEKİ YETİM ÇOCUKLAR İÇİN ÖRNEK BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ BAŞLATTI. FAALİYETE YENİ GEÇEN SAKARYA ATLI SPOR KÖYÜ KOMPLEKSİ, KAPILARINI BU KEZ YETİM ÇOCUKLARA AÇARAK, BAYRAMDA GÖNÜLLERİNCE EĞLENMELERİNİ SAĞLADI.

Genel 01.08.2020, 10:51
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Kimsesiz çocuklar Kurban Bayramı’nda gönüllerince eğlendiler

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Sakarya Atlı Spor Köyü, yetimhanedeki kimsesiz çocukları bayramda yalnız bırakmadı. Merkeze getirilen çocuklar bayramda ata binip, çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Sakarya Atlı Spor Köyü (SASK) örnek bir projeye imza atarak kapılarını yetimhanedeki kimsesiz çocuklara açtı. Bayramda merkeze gelen çocuklar, atlara bindi, ok attı, voleybol ve futbol oynadı. 42 çocuk ve 9 bakım personelinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar için önceden hazırlanan alanda fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu. Gün boyunca çeşitli etkinliklere katılan çocuklar gönüllerince eğlendi. Sakarya Atlı Spor Köyü yetkilileri, kimsesiz çocuklardan yetenekli olanların lisanslı birer sporcu olarak ülkeye kazandırılması için tüm masraflarının karşılanacağı müjdesini verdi. Kimsesiz çocuklar için sosyal sorumluluk projesi olarak başlayıp daha sonra doğa turizmi ve spor kompleksi olarak yeni sektöre atıldıklarını belirten Sakarya Atlı Spor Köyü işletmecisi Fatih Önsoy, asıl amaçları doğrultusunda kapılarını bu kez kimsesiz çocuklara açtıklarını söyledi.

"Buraya gelerek gönüllerince eğlendiler"

Çocukların bayramı mutlu bir şekilde geçirmesini istediklerini söyleyen Önsoy, “Yetim çocuklar için sosyal sorumluluk projesi olarak başlayan, daha sonrasında gelişen şartlar doğrultusunda doğa turizmi ve spor kompleksi olarak yeni bir sektöre atılmış olduk. Asıl yola çıkış amacımız bu çocuklarımızdı. Bayram da vesile oldu. Onlarla birlikte bayramı neşeli bir şekilde kutlamak istedik ve kompleksimizin kapılarını onlara açtık. Çocuklarımız gönüllerince eğlendiler, atlara bindiler, ok attılar, voleybol ve futbol oynadılar. Çocuklarımız için önceden hazırladığımız alanda ise onlarla birlikte birer fidan dikerek hatıra ormanı oluşturduk. 42 çocuk ve 9 bakım personeli ile buraya gelerek gönüllerince eğlendiler. Bugün buraya gelen çocuklarımızdan yetenekli olanları ise tüm masrafları bizim tarafımızdan karşılanarak, onları birer lisanslı sporcu yaparak ülkemize kazandırmak istiyoruz” dedi.

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