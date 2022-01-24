KGM: "Kayseri-Malatya yolu ulaşıma açılmıştır

Karayolları Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde bulunan karayollarının son durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunarak Kayseri-Malatya yolunun ulaşıma açıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde yoğun kar yağışının ardından oluşan ulaşım aksamalarına dair bilgilendirmelerde bulundu. Yapılan açıklamada Kayseri-Malatya yolunun trafiğe açıldığı, Kahramanmaraş-Göksun yolunun da ise tr geçişlerine izin verilmeye başlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul - Ankara arasında D-100 Devlet Yolu ve TEM Otoyolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılmıştır. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılmıştır. Şarkışla-Pınarbaşı Yolu açılmıştır. Konya-Antalya Yolu trafiğe açılmıştır. Heyelan nedeniyle kapanan Antalya-Mersin Yolu Gazipaşa-Anamur kesimi ulaşıma açılmıştır. Kayseri-Malatya Yolu ulaşıma açılmıştır. Kahramanmaraş-Göksun Yolu TIR trafiğine açılmıştır. Sivas-Erzincan Yolu ulaşıma açılmıştır. Akşehir-Isparta Yolu ulaşıma açılmıştır. Bursa-Karacabey Yolu TIR trafiğine açılmıştır. Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kangal-Divriği-Arapgir Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan TIR trafiğine kapatılmıştır. Diyarbakır-Siverek Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Diyarbakır-Bingöl Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Elazığ-Diyarbakır Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Diyarbakır-Adıyaman Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kırıkkale-Kırşehir Yolu tüm araçlar için ulaşıma açılmıştır. Of-Çaykara-Bayburt Yolu ulaşıma kapatılmıştır.”