Kentsel dönüşümün ortasında kaldı

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Tabakhane Vadisi’nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesinde kamulaştırma bedelini kabul etmeyen Mustafa Öksüz, 6 yıldır 4 katlı binasında ailesiyle yaşamına devam ediyor. Kentsel dönüşümün ortasında kalan Öksüz, para değil konut istediğini belirterek mücadelesini sürdüreceğini söylüyor.

Kentsel dönüşümün tam ortasında

TOKİ ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Tabakhane Vadisi’nde Kentsel Dönüşüm Projesi uygulandı. Gecekondu alanından Karadeniz’in en gözde yaşam alanı haline getirilmesi hedefiyle başlatılan kentsel dönüşüm projesi tamamlandı. Bölgede bulunan 680 binanın yıkımı gerçekleştirilirken, Tabakhane Vadisi’nde Trabzon Öğretmenevi ve Cudibey Ortaokulu inşa edildi. Trabzonlu vatandaşlar için yaşam alanı haline getirilen bölgede milyon TL’lik yatırımlara rağmen en çok dikkati kentsel dönüşümün ortasından kalan 4 katlı bina çekiyor. Kamulaştırma bedelini kabul etmeyen Mustafa Öksüz, 4 katlı binada ailesiyle yaşamını sürdürüyor. 2014 yılından beri istediği kamulaştırma bedelini alamadığı için evinin yıkımına izin vermeyen Mustafa Öksüz, devletten bölgedeki hak sahipleri gibi yaşayacağı bir ev istediğini söylüyor.

"Para değil ev istiyorum"

Kentsel dönüşümün ortasında kalan evinde yaşamını sürdüren Mustafa Öksüz, “2014 yılında istimlak başladı, 2018 yılında da inşaatların yapımına başlandı. Ne yazık ki o zamandan beri de çektiğimiz çile hat safhada. Ben para değil ev istiyorum; ölene kadar da nücadeleme devam edeceğim. Benim evimden başka yerde yaşayacak mekanım yok. Evimin karşılığı ücreti belli olduktan sonra diğer komşularım konut fiyatlarından hangi şartlarda faydalanmak istiyorsa aynı şartlarda ben de razıyım. Evim 4 kat. 6 kardeşiz. Biraderlerim birlikte oturuyoruz. Kullanılan 3 daire 155 metrekareden oluşuyor. En küçük amirinden en büyük amirine kadar, siyasi vekillerimizin tümüyle herkesle tek tek görüştüm. Kendilerine ben ev istiyorum, konut istiyorum dedim, ’onlar para verelim’ dedi. Ben de kendilerine parayla işim olmaz dedim. Mahkemeye de gerekçe olarak para değil ev istediğimi söyledim. Ben evimin karşılığında, evimin değeri biçildikten sonra TOKİ’nin birim fiyatları belli olduktan sonra ev istiyorum. 5 daire istiyorum yasal olarak hakkım zaten. Beş daireden kalan farkı da ödemek şartıyla. Zaten 31 Ağustos 2010’dan beri müracaat dilekçelerim var” diye konuştu.

Çukurun içerisinde yaşadıklarını vurgulayan Öksüz, “Mücadeleme sonuna kadar devam edeceğim. Kentsel dönüşüm sonrası burada yaşamak çok zor. İnşaat alanı şu anda fena değil ancak inşaat sürerken kamyonlar, çamurlar, topraklar evimin içinde bir karış çamur vardı. Ben burada neler çektim. Şu anda çukurun içerisindeyim. Etrafımı kapattılar 5 metre dolgu yaptılar bu böyle değildi" ifadelerini kullandı.