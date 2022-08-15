Kent Park ve Bilim Samsun’da son rötuşlar

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Park ve Bilim Samsun projelerinde sona gelindi.

Yaklaşık 31 bin metrekarelik alanda inşa edilen Kent Park’ın yüzde 97’si tamamlandı. Yürüyüş parkurları, oyun alanları, büfe, kafe ve aktivite alanlarının yer aldığı Kent Park’a TEKNOFEST kapsamında bir de Bilim Samsun projesi inşa edildi.

Bilim Samsun tamamlandı

Kent Park’ın 930 metrekarelik alanında yer alan Bilim Samsun’un kaba inşaatı tamamlandı, ince işçilikler devam ediyor. Bilim Samsun projesinde astronomiden kişisel gelişime, teknolojiden kimyaya birçok alanda bilim atölyeleri bulunuyor. Projede ayrıca eğitim salonları, laboratuvarlar da yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi; Kent Park ile Atakum’a yeni bir yaşam alanını kazandırırken, Bilim Samsun projesiyle de gençlere bilim konusunda yeni ufuklar açacak.

“Vizyoner projelerle şehri yeniden inşa ediyoruz”

“Ortaya koyduğumuz vizyoner projelerle şehri yeniden inşa ediyoruz” diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ”Kent Park inşaatında sona geldik. Yürüyüş parkurları, oyun alanları, büfe, kafe ve aktivite alanlarıyla vatandaşlarımızın nefes alacağı bir park olacak. Kent Park’ta bir de TEKNOFEST kapsamında Bilim Samsun’u inşa ettik. Projeyi tamamladık. Hem ilçeye yeni bir yaşam alanı kazandırıyoruz hem de gençlerimize ve çocuklarımıza teknolojide, bilimde yeni ufuklar açıyoruz. Amacımız her yaştan insanı bilimle buluşturmak, özellikle çocuklara ve gençlere bilimi sevdirmek” ifadelerini kullandı.