Kendini sevdirmek isteyen köpeğin çabası gülümsetti

Silivri’de yürüyüş yapan grubun yanına gelen köpeğin kendini sevdirme çabaları gülümsetti.

Silivri’de yaşayan bir grup doğasever, hafta sonu gezilerinde mola verdikleri esnada yanlarına bir köpek geldi. Kendini sevdirmek istediği için grup üyelerinden birine sürekli patisini uzatan ve duygu dolu bakış atan köpeğin sevimli halleri, diğer grup üyeleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

(YE- DZ-ÖFA