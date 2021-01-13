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Keles beyazlara büründü
Bursa’nın dağ ilçelerinden Keles beyazlara büründü.
Genel 13.01.2021, 12:47
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Bursa’nın dağ ilçelerinden Keles beyazlara büründü.Keles’te sabah gece başlayan kar yağışı hız kesmeden devam ediyor. Kar yağışı çocukları ve kuraklık endişesi yaşayan çiftçileri sevindirdi. Yüksek keaimlerde kar kalınlığı 10,13 santimetreyi buldu. İlçede yolların kapanmaması için ekipler teyakkuzda bekliyor. Bazı yıllarda ise yıllarda buzlanma olmaması sebebiyle belediye ekipleri tarafından tuzlama çaşılması yapıldı.
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