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Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu

Bilecik’te kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırttı. Kedi uyumak için köpeğin sırtını tercih ederken, arada bir ön patileriyle köpeğin sırtına masaj yaptı.

Genel 11.04.2021, 15:12
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Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu

Bilecik’te kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırttı. Kedi uyumak için köpeğin sırtını tercih ederken, arada bir ön patileriyle köpeğin sırtına masaj yaptı.

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada işçilerin beslediği kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor. Kedi ile köpek gün boyunca birbirlerinden hiç ayrılmazken, bazen köpeğin sırtına yatan kedi ön patileri ile adeta masaj yapıyor. Bu dostluk fabrikada çalışan bir işçinin cep telefonu kamerasına yansırken, kedi ile köpek fabrikanın maskotu haline geldi.
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