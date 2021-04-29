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Kayseri’de 17 günlük tam kapanma başladı

29 Nisan-17 Mayıs arasında geçerli olacak tam kapanmanın ardından Kayseri’de sessizlik hakim.

Genel 29.04.2021, 22:18
Kayseri’de 17 günlük tam kapanma başladı

29 Nisan-17 Mayıs arasında geçerli olacak tam kapanmanın ardından Kayseri’de sessizlik hakim.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından yapılan açıklamayla tüm Türkiye’de 29 Nisan-17 Mayıs arasında tam kapanma kararı verildi. Saat 19.00’da başlayan tam kapanma öncesinde yoğunluk yaşanan Cumhuriyet Meydanı’nda sessizlik hakim oldu. Vatandaşlar kapanma kurallarına uyarak evlerinde kalırken, polis ekipleri de belirlenen uygulama noktalarında kontrollerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Kent merkezindeki sessizlik drone ile havadan görüntülendi.
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