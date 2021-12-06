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Kastamonu Valisi Avni Çakır’dan kış sezonu açıklaması:

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte olası sorunları gündeme alındığı ve uygulanacak tedbirlerin görüşüldüğü “Kış Tedbirleri Koordinasyon Kurulu Toplantısı”nda konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, “Kış mevsimi öncesinde her türlü tedbiri aldık” dedi.

Genel 06.12.2021, 17:28
Kastamonu Valisi Avni Çakır’dan kış sezonu açıklaması:

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte olası sorunları gündeme alındığı ve uygulanacak tedbirlerin görüşüldüğü “Kış Tedbirleri Koordinasyon Kurulu Toplantısı”nda konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, “Kış mevsimi öncesinde her türlü tedbiri aldık” dedi.

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda “Kış Tedbirleri Koordinasyon Kurulu Toplantısı” düzenlendi. Toplantıya Kastamonu Valisi Avni Çakır, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda kurum ve kuruluşların yapacağı iş ve işlemler ile ilgili, genelge çerçevesinde belirlenen talimatlar değerlendirildi.

“Kış mevsimi öncesinde her türlü tedbiri aldık”

Koordinasyon öncesinde konuşan Vali Avni Çakır, AFAD İl Müdürlüğü’nün yeni binasının, yapılacak hizmetler için hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Aralık ayı itibari ile kış mevsimi başladı. İlimiz yazın da zaten yoğun bir nüfus artışı yaşıyor, aynı zamanda trafik anlamında da ciddi bir artış yaşıyor. Bunun yanı sıra memleketimiz bir kış memleketi. Bu anlamda ilimizde ki mevcut kayak tesisi hem de 19 ilçemizin İstanbul başta olmak üzere zaten ilimiz yoğun bir şekilde seyrüsefer yani trafik ile ilgili bir yoğunluğu oluyor. Bu noktada sürekli sahada teyakkuz halinde olmamız söz konusu. Bu yaz özellikle Hanönü-Taşköprü-Kastamonu güzergâhında normalin üzerinde bir sıkıntı yaşadık. Ölümlü ve yaralı trafik kazalarımız normalin çok üzerinde geldi. Diğer ilçelerde dikkat çekici bir artış yoktu ama bununla alakalı bütün gerekli kontrolleri, eksikleri ve yapılması gerekenleri istişare ettik ve bu süreçte yaşanılanların bir sonraki süreçte yaşanmaması için her türlü tedbiri aldık, almaya da devam edeceğiz” dedi.

“Tedbirleri ne kadar üst seviyede alırsak o kadar rahat atlatırız”

Hır yıl kamu kurum ve kuruluşların güçlü bir ekipman ve personel desteği ile sahada her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Vali Çakır, “Kışın bölgemiz ulaşım anlamında ciddi bir sıkıntı yaşamıyor neyse ki. Tabii bunun yaşanmasının önemli sebeplerinden biri bu konudaki planlamadır. Bu konuda biz planlamalarımızı ne kadar gerçek yaparsak, tedbirlerimizi ne kadar üst seviyede alırsak kış sezonunu da o kadar rahat bir şekilde atlatırız. O yüzden bugünkü toplantımızın konusu, arkadaşlarımızın öncekim yıllardaki almış olduğumuz kararlardan ve bu sene tespit ettiğimiz hususlara göre bir gündem hazırladı ve sizlerle paylaşıldı. Burada ilçesiyle alakalı ya da kurumuyla alakalı, diğer kurum ve kuruluşların koordinasyonunu gerektiren, farklı konularda talepleri içeren ve burada dile getirilmesi gereken hususlar varsa bunları da dile getirelim. Tüm bilgilerimiz zaten burada. Sonra da taslak metnimizin üzerinden geçip, aykırı bir durum yok ise kabul etmiş ve hayata geçirme aşamasına getirmiş olalım. Tüm çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza kazasız belasız bir kış sezonu diliyorum. Bununla alakalı tedbirlerimizi daha önce dile getirdiğim gibi üst seviyede aldık zaten bunun değerlendirmesini de birazdan hep beraber yapacağız. Alacağımız kararların bizlere ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar içinde bulunduğumuz bu tesisisin ilimiz ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüze hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Vali Çakır’ın konuşmasının ardından ilgili kurumlar ve ilçe kaymakamları, alınan tedbirlerle ilgili bilgilendirmede bulunarak ilçelerindeki eksikliklerle ilgili talep ve önerilerde bulundu. Toplantının sonunda kış tedbirleriyle ilgili alınan kararlar okunarak karara bağlandı.

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