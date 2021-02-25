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’Kasnak Kardeşliği’ ile kız çocuklarının eğitimine destek

Balıkesir Kent Konseyi, Büyükşehir Belediyesi ve TEV paydaşlığında hayata geçirilecek olan “Kasnak Kardeşliği Atölyesi”nde işlenecek nakışların geliriyle imkanı olmayan kız öğrencilerin eğitimlerine katkı sunulacak.

Genel 25.02.2021, 15:11
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’Kasnak Kardeşliği’ ile kız çocuklarının eğitimine destek

Balıkesir Kent Konseyi, Büyükşehir Belediyesi ve TEV paydaşlığında hayata geçirilecek olan “Kasnak Kardeşliği Atölyesi”nde işlenecek nakışların geliriyle imkanı olmayan kız öğrencilerin eğitimlerine katkı sunulacak.

Balıkesir Kent Konseyi koordinatörlüğünde; Büyükşehir Belediyesi ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) paydaşlığında “Kasnak Kardeşliği Atölyesi” projesi hayata geçiriliyor. Fatma Nur Şıldak ile Mehtap Yılmaz’ın himayelerinde il protokol eşlerinin öncülüğünde gerçekleştirilecek olan proje kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Balıkesir Meslek Edindirme Kurslarında (BALMEK) planlanan atölyelerde gönüllü kursiyer kadınlara, Anneler Günü’ne kadar kasnak nakışı eğitimi verilecek. Eğitimlerde işlenen kasnakların satışından elde edilen gelirlerin TEV’de oluşturulan burs fonuna aktarılması sağlanarak kız öğrencilerin eğitimi desteklenecek.

Geleneksel formlara özgün ve çağdaş tasarım

Kasnak Kardeşliği Atölyesi’nde üretilecek nakışlarda, Balıkesir’in kimliğini yansıtan; antik kentleri, mitolojik hikâyeleri, efsaneleri, destanları, kahramanları, doğal güzellikleri ve denizi gibi çeşitli güzelliklerin hikâyeleriyle geleneksel formlar özgün ve çağdaş tasarım uygulamalarıyla hazırlanarak nakışlara motif olarak işlenecek.

Kasnak Kardeşliği Atölyesi Proje Lansmanının açılış konuşmasını gerçekleştiren Türk Eğitim Vakfı Balıkesir Şube Yürütme Kurulu Başkanı ve Balıkesir Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Jale Bayraktar; yardımlaşma ve dayanışma kavramının mihenk taşı olan imece usulüyle gerçekleştirerek oluşturulan ‘Kasnak Kardeşliği Atölyesi’ projesinde paydaş olmanın TEV için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Proje örnek gösterilecek

TEV’e, 1987 yılında Balıkesir’de faaliyete başladığından bu yana ilk defa yerelde böylesine geniş kapsamlı bir proje gerçekleştirme fırsatı verildiğini belirterek kendileri adına öneminin büyük olduğunu vurgulayan Bayraktar “Sizlerin himaye ve destekleriyle başlattığımız atölye çalışmalarının kısa zamanda geniş katılım ve destek göreceğine, planlanandan daha fazla gencimizin eğitimine katkıda bulunacağımıza ve projenin örnek gösterileceğine inanıyor ve hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kız öğrencilerin eğitimine katkı sağlanacak

Eğitim İçin Bir İlmek Bir Umut’ sloganıyla başladıkları projenin böyle bir aşamaya ulaşmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Mehtap Yılmaz “Geçmişte, büyüklerimizin duygularını, düşüncelerini, arzularını, isteklerini bir zemin üzerine motifleyerek elde ettikleri Geleneksek Türk Sanatlarının, günümüzde kusursuz bir şekilde modernize eden hocalarımıza ve emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eğitim işin içine girince TEV olmazsa olmaz. Hem eğitimle ilgili hem de Geleneksel Türk Sanatlarımızı günümüze taşımayla ilgili güzel bir adım atmaya çalıştık, sürdürülebilir olacağına inanıyorum. Kız öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlayacak bu gönüllülük hareketine katkı sağladığınız ve başlangıcında bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Sosyal devlet olmanın önemini göstereceğiz”

Böyle anlamlı ve kutsal bir projede yer almaktan duyduğu mutluluğu ifade eden AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ise, “Türk milletinin geçmişinden bu yana süre gelen; duygusunu, hayalini, resmedebilme, nakşedebilme yollarının yardımlaşma ve dayanışmanın, bir ve beraber olmanın vurgusuyla hayata geçirilen bir proje Kasnak Kardeşliği Atölyesi. Kız çocuklarımızın geleceğe daha güvenli bakabilmeleri, emin adımlarla yol alabilmeleri eğitimlerine sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmelerine katkı da bulunmak çok gurur verici. Sosyal Belediyecilik ve sosyal devlet olmanın önemini de STK’larımızla gerçekleştirdiğimiz bu gibi etkinliklerle göstereceğiz” dedi.
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