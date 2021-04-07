Kasaları tekmeledi zabıtanın üzerine yürüdü

Odunpazarı Belediyesi zabıta ekiplerinin Çarşamba pazarındaki rutin denetimlerinde gerginlik yaşanırken, kurallara uymayan 68 esnaf hakkında tutanak tutuldu.

Zabıta ekipleri yaptıkları denetimlerde vatandaşları ve pazar esnafını maske ve sosyal mesafe konularında uyarıldı. Araçlarını tezgâhlarının arkasında bulunan kaldırımlara park ederek pazar alanının daralmasına neden olan esnafı uyaran zabıta ekipleri, sabah saatlerinde anons edilmesine rağmen bu kurala uymayan 68 esnaf hakkında tutanak tuttu.

Zabıta ekiplerinin üzerine yürüdü

Öte yandan zabıta ekipleri, tutacakları tutanaklar altına delil olarak koymak üzere araç plakaların fotoğrafını çekmesi sebebiyle gergin anlar yaşandı. Bu sırada araçlarının fotoğraflarının çekilmesinin kendilerini tahrik ettiğini söyleyen iki esnaf, tezgâhları arkasındaki meyve kasalarını tekmeleyerek ekiplerin üzerine yürüdü. Polis ekipleri ve zabıta amiri tarafından sakinleştirilen esnaf hakkında araç park etme kurallarına uymadığı gerekçesiyle işlem yapıldı.

Bir başka esnaf ise, kural ihlali yaparak park ettiği aracının tezgâhın üzerindeki şemsiyeleri tuttuğunu gerekçe göstererek tutanak tutulmasına tepki gösterdi.