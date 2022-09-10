Kartal’da ‘Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali’ renkli görüntüler ile başladı

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali’ başladı. Türkiye’nin yanı sıra; İsveç, Romanya, Macaristan ve Makedonya’dan 45 çocuk edebiyatı yazarının katıldığı festivalde çocuklar, birbirinden eğlenceli aktivitelerle doyasıya eğlendi.

Kartal Belediyesinin ev sahipliği yaptığı ‘Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali’ Masal Müzesi’nde başladı. Festivale, Türkiye’nin yanı sıra; İsveç, Romanya, Macaristan ve Makedonya’dan 45 çocuk edebiyatı yazarı, yüzlerce çocuk ve ebeveynleri katıldı. Festivalde, bayram havasında eğlenen çocuklara birbirinden eğlenceli oyunlar ve etkinlikler düzenlendi. Gerçekleştirilen festivalde, çocuklar dünyanın dört bir yanından gelen yazarların söyleşileri, konserler, tiyatrolar, atölyeler, masal dinletileri, çocuk oyunları ve yüz boyama etkinlikleri ile doyasıya eğlendi. Alanda kurulan stantta ise çocuklar için okuma kitapları, oyuncaklar yer alırken, festivale katılan tüm çocuklara sürpriz hediyeler ve ikramlar verildi. Kartal Belediyesi Masal Müzesi Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali”; söyleşiler, eğlenceli tarih sohbetleri, konserler, çizgi film gösterimleri, tiyatrolar, kukla tiyatroları, geleneksel çocuk oyunları, gölge oyunları, masal anlatımları, çocuk yazarlarından kitap imzaları ve drama atölyelerini kapsayan geniş bir yelpazeyi içeriyor. 18 Eylül’e kadar ziyarete açık olacak festival saat 12.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

“Çok sevdim, gayet güzel bir etkinlikti”

Festivalde çok eğlendiğini söyleyen çocuklardan Civan Ağyürek, “Çok güzeldi, ateş şovu falan vardı. İlerde kitap fuarı var. Pamuk şeker almak için sırayı bekliyoruz. Çok sevdim, gayet güzel bir etkinlikti” dedi.

“Tatil öncesi bizim için güzel bir etkinlik oldu”

Festivale kardeşleriyle katılan Beyzanur Durmuş, “Tatil öncesi bizim için güzel bir etkinlik oldu, bir yere çıkamamıştık. Güzel oldu. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi de çok seviyorum. Bugün de böyle bir etkinlik düzenlendi. Biz de buraya gelmeyi tercih ettik. Ondan dolayı çok mutluyum. Burada mısır yedim, kardeşlerim oyun oynadılar. Ben kardeşlerimi izledim. Buradan Kartal Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum, çok eğlendik” diye konuştu.

Festivalde çeşitli etkinliklerle eğlendiğini söyleyen çocuklardan Sevinç Güler ise, "Burada çok güzel dans ediyoruz. Oyunlar var ve gösteriler var. Çok güzel, ben burada çok mutluyum. Burada sandalye kapmaca oynadık, gösteri izledik, kukla gösterilerini izledik, dans ettik" ifadelerini kullandı.