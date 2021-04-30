Kartal Belediyesi ve girişimci gençler el ele verdi, ‘Biriktir’ uygulaması hayata geçti

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, çevre duyarlılığı ve sıfır atık projeleriyle öncü adımlar atmaya devam ediyor. Dünyada bir ilk olarak nitelendirilen ve ‘Biriktir’ ismi verilen çevreci uygulamayla, cep telefonu üzerinden, ilçede bulunan tüm atık pil, elektronik atık, ambalaj atığı ve atık yağ, toplama noktalarına ulaşılabilecek.

Girişimci üç öğrencinin geliştirdiği ve Türkiye’de ilk defa Kartal Belediyesi’nin desteklediği ‘Biriktir’ telefon uygulamasının hayata geçirilmesi için bir protokol imzalandı. Protokolü Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan ile uygulama geliştiricileri Yağmur Gömürlü, Elif Köse ve Yusuf Fetullah Demir imzaladı.

“Hem çevre hem kullanıcılar kazanıyor”

Mobil uygulamayı indiren kullanıcılar, Kartal’da bulunan; tüm atık pil, elektronik atık, ambalaj atığı ve atık yağ toplama noktalarını görebiliyor. Uygulama cep telefonu kullanıcısının konumuna ve bırakacağı atığa göre kullanıcıyı en yakın noktaya yönlendiriyor. Atığı gösterilen noktaya bırakan kullanıcılar, uygulama üzerinden fotoğraf çekip çevre puanı kazanıyor. Kullanıcılar -kişi sayısı sınırlı olmakla birlikte- bu puanlarla İstmarina Alışveriş Merkezi’nden hediyeler ve indirimler kazanıyor. Proje sayesinde hem çevre hem de kullanıcılar kazanmış oluyor.

Uygulama şimdilik Android telefonlarda kullanılabilirken, çok yakında İos için de kullanıma sunulacak. Uygulama ile ilgili iyileştirme talepleri ve öneriler Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne iletilebilirken, Android cihazlar için aşağıdaki bağlantı kullanılıp indirilebilir.