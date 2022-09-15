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Kars’tan Pakistan’a yardım eli
Türkiye, milyonlarca insanın sel ve su taşkınlarından etkilendiği Pakistan’a havadan ve karadan yardım elini uzatmaya devam ediyor.
Genel 15.09.2022, 10:03
Türkiye, milyonlarca insanın sel ve su taşkınlarından etkilendiği Pakistan’a havadan ve karadan yardım elini uzatmaya devam ediyor.
Tarihinin en büyük doğal felaketini yaşayan dost ve kardeş ülke Pakistan’ a bir yardım eli de Kars’tan uzandı.
Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün himayesinde, Kars Valiliği öncülüğünde ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde, Pakistan için düzenlenen yardım kampanyası çerçevesinde temin edilen 2 bin gıda ve 400 hijyen kolisi, Pakistan’a iletilmek üzere 3 tır ile TCDD Van lojistik deposuna teslim edilmek üzere Van’a gönderildi.
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