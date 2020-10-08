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Kars’ta termometreler eksi 5’i gösterdi
KARS’TA HAVA SICAKLIĞI SIFIRIN ALTINDA 5 DERECE DÜŞTÜ. SOĞUKTAN ARAÇLARIN CAMLARI BUZ TUTTU.
Genel 08.10.2020, 10:26
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Kars’ta hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece düştü. Soğuktan araçların camları buz tuttu.
Kentte 2 gündür etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 5’lere düştü kentte araçların camları buz tuttu. Sabah illerini gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, araçlarının camlarının buzu kazıdı. Bazı vatandaşlar ise araçlarının camlarına tarih attı.
Kars’ta hava sıcaklığı gece eksi 5 derece olurken, sabah saatlerinde ise hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü.
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|9
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|0
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|0
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|9
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|8
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|7
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|7
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|5
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|5
|4
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|4
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|5
|4
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|3
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|4
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|5
|2