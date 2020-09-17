Kars’ta korona virüsten 30 kişi hayatını kaybetti

Kars’ta korona virüsten (Covid-19) bugüne kadar 30 kişi hayatını kaybetti, 77 kişinin de tedavileri sürüyor.

Kentte Covid-19 denetimi yapıldı. Kars Valisi Türker Öksüz’ün katılımıyla yapılan denetimlerde sosyal mesafe kurallarına uyulmayan 2 iş yeri sahibi uyarıldı.

Vali Türker Öksüz, Kars’ta korona virüsten günümüze kadar 30 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Öksüz, vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi.

Kars Valisi Türker Öksüz, beraberindeki Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu ile birlikte Atatürk Caddesi’nde esnafı denetledi. Esnafa uyarılarda bulunan Öksüz, bir işletmede sosyal mesafe kurallarını uyulmadığını gördü. Öksüz, iş yeri sahibine uyarıda bulundu.

Yapılan denetimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Türker Öksüz, “Mutlaka kurallara uymada hassasiyet göstermemiz lazım. En ufak bir rehavet, önemsememezlik bizi çok daha kötü noktalara götürebilir. Bugün itibariyle 30 vatandaşımızı kaybettik maalesef, 77 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi görüyor. Yoğun bakımda tedavi gören hastalarımız var, entübe edilen hastalarımız var. Biz bunların hiçbirinin yaşanmasını istemiyoruz. Dolayısıyla her vatandaşımız sokakta yürürken, herhangi bir faaliyet içerisinde bulunurken, lütfen bu ölen vatandaşlarımızı, yoğun bakımda nefes güçlüğü çeken, solunum güçlüğü çeken vatandaşlarımızı düşünün. Bu hem bir vicdani sorumluluk, hem de yasal bir zorunluluk” dedi.

Öksüz, “Vatandaşlarımızdan isteğimiz bu ara sosyal hareketliliği azaltsınlar, eş, dost, akraba ziyaretleri yapmasınlar. Aile ziyaretlerini çok sınırlı sayıda tutsunlar. Bunlar bulaş riskini artırıyor. Ne kadar az hareketlilik içerisinde olursak bulaş riski o derece de az olur. Dolayısıyla düğün gibi etkinliklerde mutlaka 3 kurala riayet edelim. Riayet etmeyen kişileri gördüğümüzde buradan Karslı vatandaşlarımıza sesleniyorum. Çağrı merkezi ve numaralarımız var. Salgın Denetim Merkezleri 24 saat çalışıyor. Onlara ihbarda bulunsunlar. Bu ihbarlara bizim görevlilerimiz en kısa sürede gidecekler. Gereğini yerine getirecekler. İhbarlara yetişme oranımız yüzde 100’e yakın, yüzde 99’lar civarında dolayısıyla hemen gereği tarafımızdan yerine getirilir” diye konuştu.

Öte yandan, kentte denetimler hız kesmeden devam ediyor. Ekipler denetimlerde kurallara uymayan esnaf ve vatandaşlar hakkında işlemlerde bulunuyor.