Kars’ta kış tatbikatı hazırlıkları sürüyor

Kars’ta, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı-2023" eksi 10 derece soğukta arama kurtarma faaliyetleriyle devam etti.

9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı’nda düzenlenen "Kış Tatbikatı-2023"e, aralarında Almanya, İtalya, Azerbaycan, Kazakistan, İngiltere’nin de bulunduğu 17 ülkenin personeli katılıyor.

Bin 758 personel katıldığı, 43 değişik cins 651 araç, 23 değişik cins ve çapta 865 silah kullanıldığı tatbikatta ekipler, arama kurtarma çalışması yaptı. Karlı zeminde yapılan arama kurtarma çalışmalarında arama kurtarma köpekleri “Sıla ve Manas”ta yer aldı.

Öte yandan, Tatbikata Gaziler ile öğrencilerde katıldı. Tatbikatın hazırlıkları devam ediyor.