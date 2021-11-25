Karslılar güne kar yağışıyla uyandı

Kars’ta gece başlayan ve sabah erken saatlerde de etkisini artıran kar yağışı etrafı bir anda beyaza bürüdü. Sabah erken saatlerde dışarı çıkan vatandaşlar ise kar sürprizi karşılaştı.

Kars’ta etkili olan güneşli ve sıcak hava yerini kar yağışına bıraktı. Gece aralıklarla yağan kar, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yoğun kar yağışından dolayı kısa sürede her taraf beyaza bürünürken, kar altında yürüyen vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Kar yağışının etkili olduğu kentte vatandaşlar kışın geldiğini belirtti.

Kars’ta kar yağışının tarihi mekanlarla birleşmesi ise ortaya kartpostal görüntüler çıkardı. Kar yapışının önümüzdeki günlerde de etkili olacağı öğrenildi.