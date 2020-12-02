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Karnı acıkan vatandaşlar sokağa döküldü

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri paket servis haricinde hizmet veremeyince vatandaşlar karınlarını sokak köşelerinde doyurmaya başladı.

Genel 02.12.2020, 13:39
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Karnı acıkan vatandaşlar sokağa döküldü

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri paket servis haricinde hizmet veremeyince vatandaşlar karınlarını sokak köşelerinde doyurmaya başladı.

Yasaktan mekanların içinde yemeklerini yiyemeyen ve paket olarak alan vatandaşlar, karınlarını soğuk hava rağmen sokaklarda doyuruyor. Eskişehir kent merkezinin ara sokaklarında kaydedilen görüntülerde, birçok vatandaşın maske ve sosyal mesafe kuralını da ihlal ettiği de gözleniyor
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