Karayolunda gece karanlığında patenle tehlikeli yolculuk

Antalya’nın Kepez ilçesinde gece karanlığında birbirlerine tutunarak yokuş aşağı paten süren gençler hem kendi hayatlarını, hem de trafiği tehlikeye attı. Gençlerin tehlikeli yolcuğu ise cep telefon kameralarına yansıdı.

Antalya’da bir grup patenci genç, Kepez Varyant’tan Antalya Bulvarı istikametine yokuş aşağı inerek, art arda dizildi. Birbirlerine tutunarak yokuş aşağı inen 9 genç, hem kendi hayatlarını, hem de trafiği tehlikeye attı. Hızlı şekilde ilerleyen gençler, zaman zaman birbirlerinden kopup, sürücülere de zor anlar yaşattı. Gençlerin tehlikeli yolculuğunu gören araçtakiler ise o anları kayda aldı.