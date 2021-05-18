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Karaman’da İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları protesto edildi

Karaman’da, İsrail’in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırılar protesto edildi.

Genel 18.05.2021, 22:25
Karaman’da İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları protesto edildi

Karaman’da, İsrail’in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırılar protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Karaman Şubesi tarafından düzenlenen konvoy Piri Reis Kültür Merkezi önünde bulunan meydanda toplandı. Burada açıklama yapan AGD Karaman Şube Başkanı Şahabettin Gezen, zulmün ebedi olamayacağını söyledi. Kötülüklerin mutlaka hüsrana uğrayacağını ifade eden Gezen, "Biz inanıyoruz ki zafer inanlarındır ve zafer çok yakındır. Zalim İsrail’in yıkıldığı günleri de inşallah en kısa zamanda göreceğiz" diye konuştu.

Yapılan konuşma ve edilen duanın ardından konvoya katılan vatandaşlar araçlarına Türk ve Filistin Bayrakları astı. Yaklaşık yüz aracın katıldığı Konvoy, şehir merkezinde tur attı.
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