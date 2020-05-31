Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.423
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4247
EURO
7.5605
53 yaşındaki Mike Tyson'dan müthiş performans
Son Dakika
53 yaşındaki Mike Tyson'dan müthiş...
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen zanlı İstanbul'a getirildi
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı...
Uçak restoran sezona hazır
Uçak restoran sezona hazır
Bodrum’da cuma namazı statta kılındı
Bodrum’da cuma namazı statta kılındı

Karadenizli gezgin arıcılar Erzurum’u tercih ediyor

GİRESUN VE TRABZON’UN GEZGİN ARICILARI İYİ BİR SEZON UMUDUYLA ERZURUM’UN YAYLALARINA ÇIKMAYA BAŞLADILAR.

Karadenizli gezgin arıcılar Erzurum’u tercih ediyor

GİRESUN VE TRABZON’UN GEZGİN ARICILARI İYİ BİR SEZON UMUDUYLA ERZURUM’UN YAYLALARINA ÇIKMAYA BAŞLADILAR.

31 Mayıs 2020 Pazar 10:53
6 Okunma
Karadenizli gezgin arıcılar Erzurum’u tercih ediyor

Giresun ve Trabzon’un gezgin arıcıları iyi bir sezon umuduyla Erzurum’un yaylalarına çıkmaya başladılar.

Giresun ve Trabzon ilerinden yaklaşık 300-400 kilometre yolculuk yaparak organik çiçek balı için Erzurum başta olmak Doğu ve Güney Doğu illerine yolculuk yapan arıcılar, bu yıl sezondan umutlu olduklarını söylediler.

Erzurum’un Palandöken yaylalarına çıkan gezginci arıcılardan Kemal Algan, sezondan umutlu olduklarını ifade ederek “Genelde Mayıs ayının ikinci yarısında ovaya çıkarız, ekimin ortalarında da ineriz. Üretimimizi doğal yaparız. Karadeniz Bölgesi’nin çeşitli İllerinden yüzlerce gezgin arıcı arkadaşlarımız Güney ve Doğu Anadolu bölgesine geliyor. Dünyanın en kaliteli balı, Türkiye’nin balıdır. Türkiye’nin en kaliteli balı da Doğu Anadolu balıdır. Balın kaliteli olmasının şartlarından biri arının yayıldığı, bal topladığı alanda çiçek ve çiçek çeşidi varsa bal da o kadar kalitelidir” dedi.

“Üç çeşit bal üretiyoruz”

Doğu Karadeniz’de orman gülü çiçeklerinin açtığını ve güçlü arıları, kestane balı için memlekette bıraktıklarını kaydeden gezgin arıcı Kemal Algan ”Kestane hasadından sonra o arıları da buraya getireceğiz. Kestane hasadında olgunlaşmayan kestane balarını, Erzurum çiçek balı ile harmanlıyoruz ve çok kaliteli bir bal elde ediyoruz. Saf kestane, saf çiçek balı ve kestane balı karışımı çiçek balı olmak üzere üç çeşit bal üretiyoruz“ ifadelerini kullandı.

Doğu ve Güney Doğu illerini endemik bitkilerin fazla oluşundan dolayı tercih ettiklerini kaydeden gezgin arıcılardan Ahmet Turan ise “Doğu Anadolu Bölgesi’nde endemik bitkiler oldukça çok fazla. Bilinen bitki sayısı on bin civarında. Dünyada en fazla bitki 12 bin çeşitle Hakkâri Yüksekova ilinde ve on bin çeşitle Erzurum ve çevresinde bulunuyor. Bu bölge izole bir bölge olduğu için, tamamen doğal, organiğe çok yakın bal üretimi yapılıyor bu bölgede. Bizim bildiğimiz altmışa yakın bal veren bir bitki türü var ama tescillenen bitki türü on bin çeşit. Bu bölgenin mahsulünden memnunuz" diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor?
53 yaşındaki Mike Tyson'dan müthiş performans
53 yaşındaki Mike Tyson'dan müthiş performans
Ordu’da korona virüsü vakaları artıyor
Ordu’da korona virüsü vakaları artıyor
Kosova’da 76 gün sonra yeniden açılan camilerde ilk cuma namazı
Kosova’da 76 gün sonra yeniden açılan camilerde ilk cuma namazı
Umman’da fırtına ve yağışlar hayatı felç etti
Umman’da fırtına ve yağışlar hayatı felç etti
Gölette boğulan kuzenlerin cenazeler ailelerine teslim edildi
Gölette boğulan kuzenlerin cenazeler ailelerine teslim edildi
Ergün Atalay Milli Tren için gün verdi
Ergün Atalay Milli Tren için gün verdi
Karacabey’de yıkılan metruk binalar, otopark için fırsata dönüşüyor
Karacabey’de yıkılan metruk binalar, otopark için fırsata dönüşüyor
578 yıllık cami 72 gün sonra cemaatle buluştu
578 yıllık cami 72 gün sonra cemaatle buluştu
Bodrum’da cuma namazı statta kılındı
Bodrum’da cuma namazı statta kılındı
Elazığ’da yıkım kedi ve yavruları için 3 gün durduruldu
Elazığ’da yıkım kedi ve yavruları için 3 gün durduruldu
Edirne’de dolu yağışı etkili oldu
Edirne’de dolu yağışı etkili oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin ihtiyacı kavga değil eser siyasetidir” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin ihtiyacı kavga değil eser siyasetidir” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin önünde demokrasiden ve kalkınmadan başka bir alternatifi yoktur” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin önünde demokrasiden ve kalkınmadan başka bir alternatifi yoktur” dedi.
Ahırda horoz dövüştüren şahıslara suçüstü
Ahırda horoz dövüştüren şahıslara suçüstü
Çilekte böcek iddialarına üreticilerden tepki
Çilekte böcek iddialarına üreticilerden tepki
Kapılarını açacak olan sosyal tesisler temizlendi
Kapılarını açacak olan sosyal tesisler temizlendi
65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma iznini kullandı
65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma iznini kullandı
Sokağa çıkma yasağında asfalt mesaisi
Sokağa çıkma yasağında asfalt mesaisi
Edirne’de 65 yaş üstü vatandaşların izin sevinci yarıda kaldı
Edirne’de 65 yaş üstü vatandaşların izin sevinci yarıda kaldı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim