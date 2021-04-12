Karabük’te 5.6 büyüklüğünde deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Karabük İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü önderliğinde sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla 5.6 büyüklüğünde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD koordinasyonunda merkez Adatepe Mahallesi’nde yapılan deprem tatbikatına polis, itfaiye, UMKE, İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Servis, Devlet Su İşleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Türk Kızılay ile Telekom, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketlerinde görevli personel katıldı.

Senaryo gereği, meydana gelen 5,6 büyüklüğünde bir depremde doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketlerinde görevli personel gaz ve elektrik kesimini gerçekleştirdikten sonra AFAD ekipleri, enkaz altında kalan yaralılar için kurtarma çalışması başlattı.

Gerçeği aratmayan tatbikatta "Şimşek" isimli arama kurtarma köpeği enkaz altında kalan yaralıya ulaşarak kurtarılmasını sağlarken, evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine intikal ettirilmesinin ardından söndürüldü.

Deprem sonucu yıkılan evlerin enkazından kurtarılan yaralılar sahra hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan deprem nedeniyle hasar gören hastanede ise tahliye çalışmasından önce gaz kaçağının ölçümü için özel elbiselerini giyen personel, içerideki yaralıları dışarı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Tatbikat sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Karabük Valisi Fuat Gürel, belli aralıklarla kentte haberli veya habersiz deprem tatbikatlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tatbikattaki senaryo hakkında bilgiler veren Gürel, 26 hizmet grubu ile afet esnasında neler yapılacağının gösterildiğini ve afet sırasında kimlerin neler yapabileceğini öğrenmesi açısından tatbikatların süreceğini ifade etti.

2021 yılının İçişleri Bakanlığı tarafından afet eğitim yılı olarak ilan edildiğini hatırlatan Gürel, “AFAD müdürlüğümüz belli aralıklarla bütün vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyor. Özellikle kamu kurumlarından başlamak üzere eğitimler verilmekte. Bir depremde, sel afetinde, bir heyelanda yada başka bir afette neler yapılması gerektiğini vatandaşlarımızın öğrenmesi ama aynı zamanda buraya müdahale edecek yetkili kurumlarda çalışanlarında eğitilmesi ile alakalı çalışmalar yapılmakta. Tatbikatın başarılı olduğunu düşünüyorum. Ekiplerimizi dinamik, hazır tutmak adına bu tatbikatlar devam edecek” diye konuştu.