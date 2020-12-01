Karabiga Beldesi ve Balıklıçeşme köyü karantina altına alındı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga Beldesi ile Balıklıçeşme köyü, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 14 gün boyunca karantina altına alındı.

Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplanan Biga İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Karabiga Beldesi ve Balıklıçeşme köyünü karantina altına aldığını duyurdu.

Biga Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz Karabiga Beldesi ve Balıklıçeşme köyünde saptanan yeni korona virüs (Covid-19) vakalarının yayılımını engellemek, toplum sağlığını korumak amacıyla, 01/12/2020 Salı günü saat 00.00’dan itibaren 14 gün süreyle söz konusu yerleşim birimleri için bir takım kısıtlamaların uygulanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda ilçemiz Karabiga Beldesi ve Balıklıçeşme köyünde söz konusu yerleşim birimlerine giriş ve çıkışlar aşağıda belirlenen istisnalar dışında yasaklanmıştır. Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, bitkisel hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar. Temel ihtiyaç malzemelerinin (ekmek, su, yaş meyve-sebze vb.) dağıtımında ve satışında çalışanlar. Kolluk kuvvetleri, sağlık personelleri, vefa sosyal destek çalışanları, teknik/arıza servisi görevlileri, Karabiga Liman Başkanlığı ve Biga Gümrük Müdürlüğü çalışanları, veteriner hekimler. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde çalışanlar, yurtiçi ve yurtdışı taşımacılık faaliyetlerinde bulunanlar kısıtlama getirilen yerlerde ibadethanelerde COVID-19 bulaşma riski artışı öngörüldüğü için; toplu olarak ibadet edilmesi 01/12/2020 Salı günü saat 00.00’dan itibariyle geçici olarak ertelenmiştir. Cenaze namazlarının (vakit namazlarından sonra kılınmasının örfi bir uygulama olduğu dikkate alınarak) bu süreçte namaz vakitlerinden önce belirlenecek uygun bir vakitte kılınacaktır. Cenaze defin işlemlerinin mümkün mertebe kalabalık ortamlar oluşturulmadan yerine getirilmesi ve taziye ziyaretlerinin toplu bir şekilde yapılmaması hususunda vatandaşlar bilgilendirilecektir. Berber, kuaför, güzellik salonu vb. İşyerlerinin faaliyetleri 01/12/2020 Salı günü saat 00.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacaktır" ifadelerine yer verildi.