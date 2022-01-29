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Karabağ Zaferi’ni duyuran basın mensuplarına teşekkür edildi

Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı ile Kars Ardahan Iğdır Kalkınma Vakfı, Karabağ Zaferi’ni duyuran basın mensuplarına teşekkür etkinliği düzenledi.

Genel 29.01.2022, 15:18
Karabağ Zaferi’ni duyuran basın mensuplarına teşekkür edildi

Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı ile Kars Ardahan Iğdır Kalkınma Vakfı, Karabağ Zaferi’ni duyuran basın mensuplarına teşekkür etkinliği düzenledi.

Azerbaycan, yaklaşık 30 yıl Ermeni işgali altında kalan Karabağ’ı 44 günde süren savaş sonrasında geri aldı. Bu süreçte Türkiye, Azerbaycan’a her türlü desteği verirken, basın mensupları da yaptıkları haberlerle yaşananları dünyaya duyurdu. Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı ile Kars Ardahan Iğdır Kalkınma Vakfı, Karabağ Zaferi sürecinde destek veren basın mensuplarına teşekkür etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi, Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, basın mensupları ve davetliler katıldı.

’’Türkiye-Azerbaycan dostluğu bir model ve örnektir’’

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Reşad Memmedov, ’’Karabağ Savaşı’nda sivil insanlara karşı atılan balistik roketleri ve onu neticesinde ölen çocukları kadınları görmüyorlardı, yazmıyorlardı. Yazanlar bile kim öldürdü ya da kimin öldüğünü yazmıyorlardı. Bu gibi hadiseler de savaştır. Bu savaşta da hem bizim yanımızda çalışan hem de Türkiye’de çalışan basın mensupları hep yanımızda oldu. El ele verip dünyaya, Azerbaycan’da olan gerçekleri yaydık. Roketlerin ve kurşunların altında Türkiye basın mensupları, yaşananları dünyaya yaydılar. Bilgiler öyle yayıldı ki; dünyada bizi istemeyenler de artık buna karşı çıkmadılar. Biz, iletişim savaşında da zafer kazandık. Sahada ordumuz kazandı, iletişim savaşında biz kazandık. Türkiye’de bu anlamda bize katkısı olmuş habercilere, yazarlara ve basın mensuplarına derin minnettarlarımı sunuyorum. Kendim ve devletimin adına teşekkür ediyorum. Türkiye-Azerbaycan dostluğu bir model ve örnektir. Bu uluslararası devletlerin arasında olan ilişkilerin üstünde olan bir ilişkidir. Kars Antlaşması’ndan 100 yıl sonra Şuşa Beyannamesi’ne gelen yolda çok şeyler elde ettik. Birbirimizin imkanlarından yararlandık. Birbirimizin derdinde yanında olma imkanlarını elde ettik’’ açıklamasında bulundu.

Türk medyasının Karabağ savaşında verdiği desteğin önemine değinen Prof. Dr. Aygün Attar, ’’44 günlük savaş öncesinde, 44 günlük savaş sürecinde ve savaştan sonraki süreçte diplomatik savaşın hala devam ettiği günümüzde, değerli soydaşlarımız can siperane şekilde Azerbaycan’ın haklı sesini medya aracılığıyla duyurmak için çırpındılar. 1918 senesinde Türkiye’nin çeşitli coğrafyalarından gelen bin 130 kişi Bakü’nün işgalden azad edilmesi için şehit oldu. Kardeşlik destanı kanla ve canla yazıldı, bu bize kardeşliği miras bıraktı. Türkiye, her zaman Azerbaycan’ın haklı davasında yanında oldu’’ şeklinde konuştu.

Polemikmedya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kılıç ise şöyle konuştu: ’’44 günlük Karabağ Zaferi’nde bizler de uyumadık. Sadece yayınlarımızla değil, Azerbaycan kökenli medya mensupları olarak maddi katkılar yaptık. 44 gün boyunca sabah ve akşam moral haberleriyle Azerbaycan’ın yanında olduk. Kamuoyunu doğru bilgilendirmeye çalıştık. Moralleri hep yüksek tutmaya çalıştık’’.

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