Kapı kapı gezerek İhtiyaç sahiplerine 25 ton patates dağıttılar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde belediye ekipleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak 25 ton patatesi kapı kapı dolaşarak dağıtmaya başladı.

Gebze Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere hazırlanan 25 ton tutarındaki patates fileleri adreslere teslim edilmeye başlandı. Dağıtılacak 25 ton patatesi, Mevlana Kapalı Pazaryeri’nde dağıtılmak üzere belediye araçlarına yüklendi. Dağıtım yapacak ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Çiftçimizin üretimine destek olmak amacıyla ve ilçemizde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize bir nebze olsun mutfak katkısı sunmak üzere Tarım Kredi Kooperatifi nezdinde yaptığımız alışveriş sonucu bugün bin 250 ailemize 25 ton tutarında patatesi adreslerine teslim etmiş olacağız. Hemşerilerimize afiyetle tüketmelerini temenni ederken üreticimize de hayırlı olsun diyorum” dedi.

Hem üreticiye hem ihtiyaç sahibine destek

Hazırlanan patates fileleri Başkan Büyükgöz’ün, “Kıymetli hemşerilerim; sizler için hazırlanan bu ayni destek paketi hem üreticimize destek hem de sizlere çam sakızı çoban armağanı olarak ulaştırıldı. Sıhhatle ve afiyetle tüketmeniz dileğiyle” yazılı notuyla, belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine tek tek ulaştırılmak üzere yola çıktı.