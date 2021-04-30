Kapanma öncesi oluşan yoğunluk yerini sessizliğe bıraktı

Korona virüs tedbirleri kapsamında, dün saat 19.00 itibari ile başlayan tam kapanmanın ilk gününde Sakarya’da, kısıtlama öncesi yaşanan yoğunluk yerini sessizliğe bıraktı. Kısmen boş kalan cadde ve sokaklar havadan da görüntülendi.

Dünyada ulusal pandemi olan korona virüs ile mücadele, ülkemizde de sıkı tedbir ve önlemler eşliğinde devam ediyor. Bu doğrultuda korona virüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı’nı da kapsayacak olan 17 günlük kısıtlama kararı alındı. Alınan karar neticesinde kısıtlama 81 ilde olduğu gibi Sakarya’da da dün saat 19.00 itibari ile başladı. Tam kapanma sürecinin ilk gününde ise kısıtlama öncesi yaşanan yoğun araç ve yaya trafiğinin olduğu Gar Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Çark Caddesi ve Atatürk Bulvarı alanları yerini sessizliğe bıraktı. Sessizliğin hakim olamaya başladığı cadde ve meydanlar ise havadan da görüntülendi.