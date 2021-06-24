Kapadokya bölgesi Ağustos ayında yüzde 75 doluluk bekliyor

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Yakup Dinler, 1 Temmuz tarihinden itibaren kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte Temmuz ve Ağustos aylarında Kapadokya bölgesinde hareketlenme beklediklerini söyledi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde korona virüs ile mücadele kapsamında kısıtlamaların 1 Temmuz tarihinden itibaren sona ermesiyle birlikte Temmuz ve Ağustos aylarında hareketliliğin yaşanması bekleniyor. TÜROFED Başkan Yardımcısı Yakup Dinler açıklamasında 1 Temmuz tarihi itibarıyla yasakların kalkması ve Rusya’nın uçuşları açmasıyla birlikte Kapadokya bölgesinde hareketlilik yaşanmasını beklediklerini ifade etti. Dinler, “Kapadokya turizmi aslında pandemide ki kötü dönemden sonra sezona hızlı başlamıştı. Fakat Rusya’nın uçuşları kapatması ardından gelen Türkiye’de ki tam kapatma kararı tabi tüm Türkiye’de olduğu gibi Kapadokya turizmini de çok yavaşlatmıştı. Şimdi yasakların da 1 Temmuz tarihi ile tamamen kalkması ve Rusya’nın uçuşları açmasıyla beraber ciddi bir ivme bekliyoruz. Çünkü insanlar sıkıldı. Kapadokya’nın iklimi bunun için gayet uygun. Gezmek için, kültür için ve dinlenmek için ciddi bir hareketlenme bekliyoruz” dedi.

“Temmuz’da yüzde 65, Ağustos’ta yüzde 75 doluluk bekliyoruz”

TÜROFED Başkan Yardımcısı Yakup Dinler, Kapadokya bölgesinde Temmuz ve Ağustos aylarında ciddi bir rezervasyon talebi olduğunu ifade ederken Temmuz ayında yüzde 65, Ağustos ayında ise yüzde 75 doluluk beklediklerini söyledi. Dinler, “Şimdi tabii ki turizm hemen ertesi gün yaşanan bir olgu değil. Biraz daha orta vadeli rezervasyonlar geliyor. Şuan Temmuz ve Ağustos ayları için çok ciddi bir şekilde rezervasyon talebi var. Ben en azından Kapadokya bölgesinde Temmuz’da yüzde 65 civarında Ağustos ayında ise yüzde 75 oranında bir doluluk bekliyorum. Sezon bu sene kısa olacak. Yani asıl sezonumuz olan Nisan ve Mayıs’ı biz kaçırdık. Kapadokya genel olarak bahar aylarında bir yoğunluk yaşıyor. Fakat Rusya’nın açılması daha sonra iç turizmin canlanması ve gurbetçilerimiz gelmesi biraz da Avrupa’dan hareketlenme olmasıyla beraber biz bu yıl sezonun uzamasını da bekliyoruz. Yani yılsonuna kadar ciddi bir rezervasyon akışı bekliyoruz. Oran veremem ama iyi bir sezonu geçireceğimizi ümit ediyorum” şeklinde konuştu.