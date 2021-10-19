Kanada Başbakanı Trudeau, tatil sonrası ‘First Nation’ topluluğundan özür diledi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Günü kutlamalarında davetlerine yanıt vermediği gerekçesiyle First Nation topluluğundan özür diledi.

Mayıs ayında 215 çocuğun isimsiz mezarlarının bulunduğu British Columbia’daki eski Kamloops yatılı okulunun bulunduğu bölgenin yakınında yer alan Tk’emlps te Secwépemc topluluğu, 30 Eylül tarihinde Başbakan Trudeau’yu Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Günü’nü kutlamaya davet etmişti. Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Günü, devlet destekli yatılı okullarda kalan ve asimile olmaya maruz bırakılan çocukları onurlandırmak amacıyla kutlanırken, Trudeau’ya gönderilen davetler önce cevapsız kaldı, ardından da Başbakanın yoğun programı gerekçesiyle reddedildi. Trudeau’nun daveti reddettikten sonra ailesiyle tatile gittiği ortaya çıktı. Başbakan Trudeau, iki haftalık deniz tatili sonrası yatılı okullarda kalanları ve hayatını kaybedenleri anmak için pazartesi günü yerli liderlerle bir araya geldi.

“Pişmanım”

Trudeau, Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Gününde burada olamadığı için özür dilerken, "Bugün buradayım, keşke geçtiğimiz haftalarda da burada olsaydım, bunun için pişmanım" açıklamasında bulundu. Başbakan Trudeau ve yerli lider yaşananlar sonrası yaptıkları açıklamada, "Yatılı okullar gerçeği sadece geçmişimizde değil bugün ve maalesef geleceğimizde de yüzümüzü kızartacak bir trajedi olarak devam edecek" sözlerine yer verdi. Yapılan görüşme önemli ve gerekli olarak nitelendirildi. Trudeau, yatılı okuldan ayrılan çocuklara tazminat sağlanacağını ve hayatını kaybeden çocuklar için de dua okunacağına dair sözler verdi.

Parlamento, yatılı okulların tarihinin ve mirasının anlatılması için Haziran’da yeni bir tatil belirledi.

Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu tarafından hazırlanan ve bir dönüm noktası olarak ifade edilen 2015 raporunda 94 eylem çağrısı yer alırken, ülke genelinde toplanan binlerce kişi düzenlenen eylemlere katıldı ve yatılı okuldan kurtulanlara destek sembolü olan turuncu gömlekler giydi.