Kamyonun açılan damperi üst geçide çarptı

Yalova-İzmit yolunda hafriyat kamyonunun açılan damperi üst geçide çarparak hasara sebep oldu.

Yalova istikametinde seyreden Ercan Aslan’ın (48) kullandığı 77 ABD 029 plakalı hafriyat kamyonu, Çiftlikköy ilçesi mevkiinde üst geçide çarptı. Kaza sonucu kamyon ve üst geçitte hasar meydana geldi. Kaza sonrası kara yolunda trafik tek şeritten verildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonun yoldan çekilmesiyle trafik yeniden normal seyrine döndü.