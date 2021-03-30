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Kamu Personel Danışma Kurulu, Bakan Selçuk başkanlığında toplandı

Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplandı.

Genel 30.03.2021, 15:40
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Kamu Personel Danışma Kurulu, Bakan Selçuk başkanlığında toplandı

Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonunda başlayan toplantıda gündem, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hususlar ile görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği olacak.

Toplantının ardından açıklamanın yazılı yapılması bekleniyor.
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