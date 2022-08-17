Kamu Denetçiliği Kurumu ve Kızılay gönüllülük kültürünün yaygınlaşması için birlikte çalışacak

Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türk Kızılay arasında, gönüllülük kültürünün yaygınlaşması ve çeşitli gönüllülük modellerinin geliştirilmesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türk Kızılay, üniversitelerde kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu Ombudsmanlık Kulüpleri’nin öğrencileri arasında Kızılaycılık ve gönüllülük kültürünün yaygınlaşması için iş birliği protokolü imzaladı. Türk Kızılay Genel Merkezi’nde düzenlenen protokolün imza törenine Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık katıldı. Protokol çerçevesinde çeşitli gönüllülük modelleri geliştirilerek, Türk Kızılay’ının çalışma penceresi genişletilecek. Gönüllülük çalışmalarına katılımla ilgili stratejik iş ve eylem planı oluşturulmasını hedefleyen protokol, aynı zamanda Türk Kızılay’ına hukuki olarak destek sağlayacak.

Protokol imza töreninde konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, iki kurumun da köklü bir yapıya sahip olduğunu ve ortak iş birliğinin sivil topluma faydalı olacağını belirterek, “Özellikle Kamu Başdenetçiliği pozisyonu ile sivil toplumun karşılaşmış olduğu sorunların çözümünde yaşamış olduğumuz sıkıntıların devlet nezdindeki yasama ve yürütme anlamındaki faaliyetlerin kolaylaştırılması noktasında yaptığı rehberlik çalışmaları ile bize çok büyük destekler veriyor” diye konuştu.

Ülke topraklarında doğan her insanın genetik olarak gönüllü olduğuna dikkati çeken Kınık, şöyle devam etti:

“Türkiye’de kalkınma, dayanışma, yoksulluğun ortadan kaldırılması, kamu hizmetlerine destek noktasında gönüllülük büyük bir müessese ve çok büyük bir potansiyel. Bu topraklarda her doğan insan genetik olarak gönüllü olarak doğuyor ama bunun özellikle müesseseleşmesi, yasal bir hukuki korumaya ve teşvike kavuşması ülkemizde atıl bekleyen büyük gönüllülük potansiyelinin bahsetmiş olduğumuz alanlarda seferber edilerek kalkınmamıza ve insanlığın ızdırabının dindirilmesine de yardımcı olacak bir büyük güç olacağına inanıyoruz.”

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise gönüllülük kültürünün hukuki altyapıya ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Gönüllülük Türkiye’de kültürümüzde ve inancımızda olan bir gelenek ama bunun hukuki altyapısının yeterince oluşmadığı kanaatindeyim. Bu anlamda Kızılay’ın da kanuni desteğe ihtiyacı var. Bugün Birleşmiş Milletlere kayıtlı 150 ülkenin tarihinden daha eski tarihi var Kızılay’ın. Şu anda da Cumhurbaşkanı’nın öncülüğünde Kızılay gibi kurumlarımızla dünyanın her yerinde kimin burnu kanarsa yanında oluyor Türkiye. Bu protokolle Kızılay’ın tecrübesiyle Türkiye’de üniversitelerde olan ombudsman kulüplerinde olan çocukların gönüllülük faaliyeti, sadece kan vermede değil, diğer yardımlarda da dayanışma içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.