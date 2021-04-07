Kahramanmaraş’ta özel hastaneye rekor ceza

Kahramanmaraş’ta bir diş hekiminin, özel bir hastanede annesinin ölümünün ardından hastane ve doktorlar hakkında açtığı 5 milyonluk tazminat davası devam ederken, özel hastaneye Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 4,8 milyon liralık cezai işlem uygulandı.

Olay, 2018 yılında özel bir hastanede yaşandı. Kahramanmaraş’ta yaşayan Hatice Timürkaan’ın (65) sol ayak başparmağı, diyabet hastalığına bağlı olarak kesildi. 3 Kasım’da da kontroller ve pansuman için başka özel bir hastaneye kaldırılan ve burada yapılan tahlillerinde enfeksiyon tespit edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Timürkaan, 10 Aralık günü yaşamını yitirmişti.

Timürkaan’ın diş doktoru kızı Cennet Taşdemir, annesinin ölümünün tedavi gördüğü hastanede kaptığı ölümcül Acinetobacter Baumannii enfeksiyonundan kaynaklı olduğunu iddia ederek Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunmuştu.

‘5 milyonluk dava devam ediyor’

Annesi Hatice Timürkaan’ın ihmal sonucu hayatını kaybettiğini iddia eden Diş Hekimi Cennet Taşdemir’in, hastane ve doktor hakkında açtığı 5 milyon liralık tazminat davasının 2020 yılında ilk duruşması yapıldı. Ertelenen davanın ikinci duruşmasının yarın yapılması beklenirken Diş Hekimi Cennet Taşdemir’in çeşitli usulsüzlükler iddiası üzerine yapılan inceleme sonunda hastaneye Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yaklaşık 4.8 milyon cezai işlem uygulandı.

Taşdemir, “Annem, Kahramanmaraş’ta özel bir hastanede ihmaller zinciri sonucu vefat etmişti. Biz bunun hukuk mücadelesini verirken çok önemli bilgilere ulaştık. Nöbette doktorun olmadığını ispat etmiştik. Biz bu olayın hukuk mücadelesini verirken, beni yurt içi ve yurt dışından çok fazla arkadaşım aramaya başladı. O hastanede doktor olmadığına şaşırmıyoruz, o hastanede başhekim de yok demeye başladılar. Biz bu işin peşine düştük ve bir takım delillere ulaştık. O dönemdeki başhekim yıllarca, kendisi İstanbul, Ankara, Antalya, Malezya, Tayland, Kıbrıs ve Bulgaristan’da iken hala hastanede hasta bakıyor gibi kendisini göstermiş, imzası kaşesi devam etmiş. Heyet kurulu raporları imzalanmış biz bu bilgiye ulaştık ve ihbar niteliğinde Kahramanmaraş Adliyesi’ne, İl Sağlık Müdürlüğü’ne aynı zamanda Ankara Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bir dilekçe ile şikayetimi yaptım" dedi.

Ankara’dan gelen teftiş kurulu müfettişinin incelemesinin ardından hastaneye ceza kesildiğini söyleyen Taşdemir, "Teftiş kurulundan bir müfettiş geldi incelemesini tamamladı. Yapılan inceleme sonucunda bizim ihbarımız haklı çıktı ve hastaneye 4.8 milyon faiziyle yaklaşık 10 milyon liraya yakın SGK’dan rekor bir ceza kesildi. Başhekim hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Muhtemelen ağır cezada yargılanacak. İmzası ve kaşesinin de iptal edilmesi de söz konusu. Biz adliye kısmını da kesinlikle takip edeceğiz. Çünkü ben annemin cezasındaki sorumsuzluğu hazmetmiyorum. Bu kesilen cezada hepimizin hakkı var. Bu yetimin, şehidin ve dulun hakkı. Çünkü elimizde artık bir done var. Bu hastanenin de sözleşmesinin belki feshedilmesi gündeme gelebilecek. Bu olayın peşini bırakmayacağız” diye konuştu.