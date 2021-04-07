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Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü

Suriye’de düzenlenen havan saldırı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal’ın (30) ailesine acı haber verildi, şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Genel 07.04.2021, 22:25
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Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü

Suriye’de düzenlenen havan saldırı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal’ın (30) ailesine acı haber verildi, şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Suriye’nin Tel Rıfat kırsalında PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye’deki TSK unsurlarına havanlı saldırı düzenlendi. Havan saldırısında şehit olan iki askerden biri olan Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Ahmet Akdal’ın Onikişbuat ilçesi Yunus Emre Mahallesi’ndeki yakınlarına acı haberi askeri yetkililer verdi. Şehidin yakınları haber sonrası gözyaşlarına boğulurken, baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin evli olduğu ve çocuğunun olmadığı öğrenildi.
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