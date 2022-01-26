Kahramanmaraş için yoğun kar uyarısı

Kahramanmaraş Valiliği, il genelinde devam eden kar yağışının akşam saatlerinde şiddetini arttırmasının beklendiğini belirterek vatandaşları, yaşanacak olumsuzluklara karşı uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmamaları istenerek, “Kahramanmaraş merkez, Andırın, Türkoğlu, Çağlayancerit, Nurhak ile Pazarcık ve güney çevresinde hâlihazırda devam etmekte olan kar yağışlarının akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, trafiğe çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızın ise araçlarında mutlaka kış lastiği ve zincir gibi ekipmanları bulundurmaları hususu önem arz etmektedir” denildi.