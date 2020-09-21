Kağıthane’de okullar yüz yüze eğitime hazır

Tüm yurtta okul öncesi ve birinci sınıflar için yüz yüze eğitimler başladı. Kağıthane Belediyesi ilçedeki tüm okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması yaparken; yanı sıra 60 ton hijyen malzemesi dağıttı.

Okulların açılış tarihi MEB takvimine göre 21 Eylül Pazartesi günü olarak belirlendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre okullarda ilk olarak yüz yüze eğitim görecek olan öğrenciler, okul öncesi ve birinci sınıflar oldu. Öğrenciler, okul içerisinde de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından seyreltilen sınıflarda eğitim görmeye başladı.

Kağıthane Belediyesi halk sağlığını korumak adına pandemi ile mücadelesini sürdürüyor. İlçede 70’in üzerinde okulun dış cephelerinde detaylı temizlik ve dezenfekte çalışması yapan Kağıthane Belediyesi, sınıfların arındırılması için de okullara toplam 60 ton hijyen malzemesi dağıttı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin çalışmalarda özel sismik dezenfeksiyon aracının da kullanıldığını söyledi. Kağıthane Belediyesi’ne ait sismik dezenfeksiyon aracı okulların bahçelerinde mobilya, bitki ve her türlü yüzeyin virüsten arındırılmasını sağlıyor.