banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi

Kağıthane’de apartman çatısı alev alev yandı

Kağıthane’de 4 katlı binan çatısı alev alev yandı. Yan apartmanda oturan vatandaşlar çatıya çıkarak alevlere yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Yangın dron ile havadan görüntülendi.

Genel 13.06.2022, 16:18
Kağıthane’de apartman çatısı alev alev yandı

Kağıthane’de 4 katlı binan çatısı alev alev yandı. Yan apartmanda oturan vatandaşlar çatıya çıkarak alevlere yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Yangın dron ile havadan görüntülendi.

Sultan Selim Mahallesi Şahinler Caddesi’nde bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda büyüyerek yan binaya da sıçradı. Bu sırada binanın çatısına çıkan vatandaşlar alevlere yangın tüpüyle müdahale etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Vatandaşları sokağa döken yangın, dron ile havadan görüntülendi.

Yorumlar (0)
20°
açık