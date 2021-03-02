Kafe ve benzeri işletmeler ilk masa müşterileri alımına başlandı

Bakanlar kurulunun dün akşam aldığı karar gereğinde kafe, restoran ve benzeri işletmelerde sabah 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite müşteri alımıyla ilgili karar sonrası İstanbul’da sabah saatlerinde işletmelerde ilk masa müşterileri alımına başlandı.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin yerinde değerlendirmesiyle ilgili yapılan çalışmalar kapsamında dün Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu’nda bir dizi yeni kararlar alınmıştı. Alınan kararlar çerçevesinde kafe, restoran ve benzeri işletmeler yüzde 50 kapasite ile kısıtlama günü haricinde sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında masalarda müşteri ağırlayabilecek. Yeni karar sonrası İstanbul’da sabah işe giden ilk müşteriler işletmeleri kullanmaya başlarken çalışanlar ise yüzde 50 kapasiteye göre ayarlamalarını erken saatlerde yaptı.

Esenyurt’ta börek salonu işleten Fırat Akış, “ Masalarımızın yarısını açtık yarısını kapattık. İnsanlar henüz gelmedi daha alışmadılar. Ama açılması güzel bir şey artık yavaşta bu virüsü yenmemiz lazım. Müşterilerin gelmesi lazım yemesi içmesi lazım. Baştan başladık yavaş yavaş tek birlik olarak toparlayacağız” dedi.

Hanifi Gonca isimli bir başka işletmeci ise, alınan karardan memnuniyetini dile getirerek, “ Eskisi gibi olmayacak daha iyi oldu. Yüzde 50 müşterilerimizi ağırlıyoruz. Bir masada en çok 2 kişi oturtuyoruz. Bir salonda 5-6 kişiden fazla müşteri oturtmuyoruz. Kurallara uymak zorundayız” diye konuştu.

Sabah saatlerinde kafeye müşteri olarak gelen bir vatandaş karardan memnun olduğunu da ifade ederek, “ Esnaflarımızı düşünmek lazım onlar içinde iyi oldu. Yüzde 50 kapasite ile dolum olarak devam edilirse bu bizim halk için hepimiz için daha iyi olur” şeklinde konuştu.