Kabloları denizin tabanına döşeyecek gemi İstanbul’a demirledi

Karadeniz Gaz Sahası’nda kabloları denizin tabanına döşeyecek olan Seven Arctic isimli gemi İstanbul Saraybunu açıklarına demirledi. Gemi havadan görüntülendi.

Karadeniz Gaz Sahası’nda kabloları denizin tabanına döşeyecek geminin İstanbul’a geldi. Sarayburnu açıklarında demirli olan Seven Arctic isimli geminin 4 Ekim’de Filyos Limani’na varması beklenen geminin denizden güvenliğini sağlamak için Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait bir botta bekliyor. Öte yandan, demirli gemi havadan görüntülendi.