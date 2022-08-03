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Kabe’nin etrafındaki bariyerler 2,5 yıl sonra kaldırdı

Suudi Arabistan’da 2,5 yıl aradan sonra Covid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde Kabe’nin etrafına yerleştirilen bariyerlerin kaldırılması ile Müslümanların yeniden Kabe’ye dokunmasına izin verildi.

Genel 03.08.2022, 10:37 03.08.2022, 10:53
Kabe’nin etrafındaki bariyerler 2,5 yıl sonra kaldırdı

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde yer alan Kabe’nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı. Korona virüs salgını nedeniyle 2020 yılının Mart ayında yerleştirilen bariyerlerin 2,5 yıl sonra kaldırılmasının ardından Müslümanlar yeniden Kabe’ye dokunma imkanı buldu.

Kabe’nin de içerisinde yer aldığı Mescid-i Nebevi’nin Genel Başkanı Şeyh Dr. Abdulrahman bin Abdulaziz Al-Sudais, dün yaptığı açıklamada umre sezonu başlamadan Kabe çevresindeki koruyucu bariyerlerin kaldırılması yönünde bir karar alındığını duyurmuştu. Al-Sudais, bu kararın özellikle umre sezonunun başlamasının ardından Kabe’ye gelen Müslümanların ibadetlerini manevi bir ortamda gerçekleştirmelerini kolaylaştıracağını ifade etmişti.

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