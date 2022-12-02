Japonya, İngiltere ve İtalya’dan ortak savaş uçağı projesi

Japonya, İngiltere ve İtalya’nın ortak savaş uçağı geliştirme projesinde anlaştığı bildirildi.

Kuzey Kore’nin balistik füze programına yeniden hız vermesi ve Çin’in denizlerde artan askeri varlığı Japonya’nın güvenlik endişelerini güçlendirirken, Japon basınından bölgede dengeleri değiştirebilecek bir iddia geldi. Japonya, İngiltere ve İtalya’nın ortaklaşa yeni bir savaş uçağı geliştirme konusunda anlaştığı bildirildi. Projeye dair detayların önümüzdeki hafta kamuoyuna duyurulmasının planlandığı belirtildi. Söz konusu işbirliği adımının Japonya’nın yeni ulusal güvenlik stratejisini açıklaması beklenen Aralık ayının başında gelmesi dikkat çekti.

Japonya için bir ilk olacak

İngiltere ve İtalya ile ortaklaşa bir savaş uçağı geliştirilmesi halinde Japonya yüksek savunma teknolojileri konusunda ilk kez ABD dışındaki ülkelerle işbirliği yapmış olacak. Ayrıca İngiltere’nin Asya’nın güvenlik ortamındaki rolünü daha önemli hale gelecek.