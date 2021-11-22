Japon hazır giyim devlerinden Çin’e ’Sincan Uygur Bölgesi’ yaptırımı

Japonya merkezli 2 hazır giyim devi, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki işçilerin zorla çalıştırıldığına yönelik iddialar nedeniyle bölgeden pamuk alımını durdurmaya karar verdi.

Etnik azınlıklara yönelik insan hakları ihlalleri ile gündeme gelen Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne Japon şirketlerden yaptırım kararı geldi. 2 Japon hazır giyim devi, bölgede işçilerin zorla çalıştırıldığına yönelik iddialar nedeniyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nden pamuk alımını sonlandırma kararı aldı. Sanyo Shokai önümüzdeki yılın ilkbahar ve yaz koleksiyonundan başlayarak bölgeden temin edilen pamuğu kullanmayacağını duyururken, TSI Holdings ise bu yılın sonbahar ve kış ayları için ürünleri için başlattığı ambargoyu sürdüreceğini açıkladı.

Tepki çeken uygulama

Pamuk üretiminin yüzde 85’ini Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nden elde eden Çin’in bölgedeki yüz binlerce kişiyi pamuk tarlalarında zorla çalıştırdığı gündeme gelmiş, iddialar kamuoyunda tepkiye neden olmuştu. Daha önce Japon spor malzemeleri üreticisi Mizuno benzer iddialar nedeniyle bölgeden pamuk alımını durdurmuştu.

İsveç merkezli giyim firması H&M de geçtiğimiz yıl benzer bir karara imza atarak Sincan pamuğunu kullanmayacağını açıklamıştı.