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Jandarma köylerde 23 Nisan coşkusu yaşattı

Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, köylerde yaşayan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşattı.

Genel 23.04.2021, 19:18
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Jandarma köylerde 23 Nisan coşkusu yaşattı

Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, köylerde yaşayan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşattı.

Bartın’da minik öğrenciler, Covid-19 tedbirleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinde kutladı. Kent merkezinde araç konvoyu düzenlenirken köylerde yaşayan çocuklar içinse İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Köylerde çocukları ziyaret eden jandarma ekipleri çocukların bayramını kutlayarak balon ve Türk bayrakları hediye etti. Çocukların sevinç ve coşkuyla karşıladıkları jandarma ekiplerinin hediyeleri ile büyük mutluluk yaşadıkları görüldü.
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