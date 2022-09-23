İzmir’e Konfüçyüs Enstitüsü projesi

İzmir’e gelen Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dr. Qin Li, Yaşar Üniversitesini ziyaret etti. Gerçekleştirilen toplantı sonunda, İzmir’e bir Konfüçyüs Enstitüsü açılması için karşılıklı görüşmelerin yapılması kararı alındı.

Yaşar Üniversitesini ziyaret eden Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dr. Qin Li, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller ile üniversite ve büyükelçilik arasında yapılması planlanan iş birlikleri hakkında görüştü. Müsteşar Dr. Qin Li’ye Ataşe Dang Guanglong ile İzmir Çinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yağız Vang eşlik etti. Toplantıda, Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Ian Collins, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Galip Ayvat ve Uluslararası İlişkiler ve Programlar Müdürlüğü Uluslararası Eğitim Uzmanı Sara Nefis Öndeş yer aldı. Görüşülen konular arasında Yaşar Üniversitesi’nde Çince dil eğitimi olanakları, yükseköğretim alanında iş birlikleri ve Çin üniversiteleri ile iletişimin güçlendirilmesi ön plana çıktı.

Beşinci enstitü İzmir’e

Dr. Qin Li, Yaşar Üniversitesinin uluslararası bir üniversite olduğunu, öğrenci değişimlerinin pandemi öncesindeki gibi devam etmesini istediklerini ve Çince dil eğitimi konusunda gereken desteği verebileceklerini belirtti. Çin-Türk yükseköğretim kuruluşlarının ortaklığıyla Türkiye’de kurulan Konfüçyüs Enstitülerinin 5’incisinin İzmir’de açılmasıyla ilgili karşılıklı görüşmelerin devam etmesine karar verildi.

Görüşme sonunda, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dr. Qin Li, Ataşe Dang Guanglong ve İzmir Çinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yağız Vang’e adlarına Yaşar Üniversitesi Hatıra Ormanı’na bir fidan dikileceğini belirten plaketler takdim edildi.